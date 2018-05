Uniper: Kraftwerk Datteln mit teuren Verzögerungen

Neue Verzögerungen Pannenkraftwerk Datteln wird für Uniper immer teurer

Der Bau des Uniper-Kraftwerks in Datteln wird von zahlreichen Pleiten, Pech und Pannen begleitet. Bild: dpa Bild:

Was eigentlich Unipers Kassen füllen sollte, mutiert zum Fass ohne Boden für den Energiekonzern: Neue Schäden am Kraftwerk in Datteln machen das Projekt erneut teurer, Uniper schreibt 270 Millionen Euro ab.