Northvolt Deutschland Sind die Subventionen für die Batteriefabrik zu viel des Guten?

Der Anteil der Subventionen am nominalen Bruttoinlandsprodukt wird nach Angaben des Bundes in den Jahren 2023 und 2024 voraussichtlich bei jeweils 1,6 Prozent liegen. In den letzten zwanzig Jahren war dieser Wert nie höher, in den Jahren 2014 bis 2018 lag die Quote nur bei 0,7. Betrachtet man das tatsächlich ausgezahlte Subventionsvolumen, so zeigt sich ab 2018 ein steiler Anstieg von rund 6 auf über 20 Milliarden Euro im Jahr 2022.



