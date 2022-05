SMA Solar Ein Sonnen-Star mit Problemen: Wie SMA Solar gegensteuert

Denn was passiert, wenn eine globale Lieferkette plötzlich zu reißen droht, hat SMA Solar im vergangenen Jahr erleben müssen, als zunehmend Chips fehlten, ohne die die Firma ihre Produkte nicht fertigen kann. Grund dafür sei, dass die Zulieferer des Unternehmens wie Texas Instruments größtenteils in den USA ansässig seien und hauptsächlich bei dem in Taiwan ansässigen Halbleiterhersteller TSMC fertigen ließen, sagt Reinert. „Die Kunden in diesen Regionen werden bevorzugt beliefert“, erklärt er. Europäische Unternehmen und dadurch am Ende auch SMA gehen dann leer aus.