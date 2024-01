Streit in der Solarbranche Retten Subventionen Deutschland wirklich vor der China-Abhängigkeit?

Grundsätzlich sieht der Solarwissenschaftler einen Resilienzbonus positiv: „Es wäre eine sehr gute Möglichkeit, um die Industrie anzuheizen“. Denn die Subventionen würden am Ende alle Hersteller unterstützen. Bett nennt noch einen weiteren positiven Umwelteffekt: „Wenn in Europa produziert wird, dann ist der CO2-Fußabdruck deutlich geringer, als wenn die Produkte aus China kommen“. Ob es sich in der Praxis letztendlich durchsetzen würde, sei aber nicht garantiert. Das indirekte Marktinstrument hängt schlussendlich davon ab, ob die Kunden europäische Produkte kaufen.