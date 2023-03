Technologie-Konzern: Siemens wertet Siemens-Energy-Beteiligung um 1,6 Milliarden auf

Siemens macht die milliardenschwere Abschreibung auf die Beteiligung an seiner ehemaligen Energietechnik-Tochter Siemens Energy zum Teil wieder rückgängig. Die Aktien von Siemens Energy seien zuletzt so stark gestiegen, dass der Technologiekonzern den Wert seiner Anteile zum Quartalsende wieder um 1,59 Milliarden Euro erhöhen müsse, teilte die Siemens AG am Freitag mit.