Garrelt Duin: Ex-NRW-Wirtschaftsminister wechselt zu Thyssen-Krupp

Der 49-jährige SPD-Politiker hat am heutigen Donnerstag bei Thyssen-Krupp angefangen und wird ab dem 1. März Personalchef für vier Geschäftseinheiten in der kriselnden Anlagenbausparte Industrial Solutions mit Sitz in Dortmund. Ein Sprecher von Thyssen-Krupp bestätigte den Wechsel auf Anfrage. Zuvor hatte das „Manager Magazin“ darüber berichtet.