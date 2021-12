Gordon Riske: Kion-Chef soll ab Mai den Aufsichtsrat von MTU führen

Der Flugzeugzulieferer MTU Aero Engines hat nach langer Suche einen neuen Aufsichtsratschef gefunden. Der scheidende Chef des Gabelstapler-Konzerns Kion, Gordon Riske, soll auf der Hauptversammlung des Triebwerksherstellers im Mai 2022 in das Gremium gewählt werden und dort direkt die Nachfolge des langjährigen Aufsichtsratschefs Klaus Eberhardt antreten, wie MTU am Dienstag in München mitteilte.