Günter Blaschke: Der ehemalige Rational-Chef soll bei Washtec das Sparprogramm umsetzen

MünchenVom Großküchen-Ausrüster zum Waschanlagen-Hersteller: Der ehemalige Rational-Vorstandschef Günter Blaschke übernimmt für knapp ein halbes Jahr den Chefposten bei Washtec, um dort ein Sparprogramm in die Wege zu leiten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Blaschke war bisher Aufsichtsratschef des Augsburger Unternehmens, als Rational-Chef war er 2014 in den Ruhestand gegangen.