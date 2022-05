2000 Stellen betroffen Dieser Umbau wird schmerzhaft für Henkel

Der Umbau wird schmerzhaft für Henkel. Viele Marken stehen auf dem Prüfstand – und auch Jobs. 2000 Stellen werden wegfallen, verkündete Henkel heute. Das sind rund zehn Prozent der Jobs in den beiden Sparten. Wie viele der rund 3000 Jobs in Deutschland und der 17.000 Stellen bei Henkel-Standorten im Ausland gefährdet sind, stehe noch nicht fest, erklärte Carsten Knobel. Erst im Herbst sollen die Beschäftigten Klarheit haben. Der Umbau soll in zwei Phasen stattfinden. In einer ersten Phase will Henkel die beiden Sparten zusammenfügen, und die Prozesse in der Verwaltung, bei der Werbung oder der Ansprache von Kunden vereinheitlichen und zusammenführen. Dadurch entstehen Kosten für Einmalaufwendungen in Höhe von 350 Millionen Euro, erklärte König.