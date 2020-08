3500 Stellen auf der Kippe Media-Saturn wird zur Großbaustelle

Schon in den vergangenen Wochen hatte es in der Branche Hinweise über organisatorische Veränderungen bei Media Markt und Saturn gegeben, die offenbar Teil der nun offiziell angekündigten Umbaupläne sind. So will der Elektronikhändler künftig fünf verschiedene Kategorien von Märkten definieren, abhängig von bestimmten Umsatzgrößen. Die reichen laut „Lebensmittelzeitung“ von zehn Millionen Euro bis zu mehr als 35 Millionen Euro. Für jede Gruppe habe der Konzern den Einsatz von Führungspersonal im Markt festgelegt, berichtet das Fachblatt.