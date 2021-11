Adidas-Chef Kasper Rorsted „Wir müssen den Leuten erklären, warum Nachhaltigkeit wichtig ist“

In kommerzielle Produkte übersetzt sieht dies unter anderem so aus: Der Konzern lässt Laufschuhe aus alten Plastikflaschen und Fischernetzen fertigen, die Mitarbeiter gemeinsam mit Helfern an Meeresstränden einsammeln. Die Adidas-Entwickler experimentieren mit Partnern an einem Sneaker, der vom Schnürband bis zur Sohle komplett recycelt und erneut zu einem Schuh geformt werden kann. Und sie forschen am Einsatz bizarrer Materialien wie Pilzfasern und künstlichem Leder für Sportprodukte.