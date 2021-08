Adidas verkauft Reebok: Der Vorhang zu und alle Fragen offen

Gleiches gilt für die Zukunft von Reebok. Salter ist in den USA vor allem als ein Lizenz-Händler bekannt. Er und die ABG hatten sich in der ersten Phase des Verkaufsprozesses dem Vernehmen nach daher mit einem Hersteller zusammengetan, Wolverine Worldwide, der Mutter von Marken wie Hush Puppies und Merrell-Schuhen.



Mit ihm an seiner Seite hätte Salter etwa Zugang zu den Schuhproduzenten in Asien gehabt und dank Größenvorteilen in der Beschaffung auch Preisvorteile für Reebok erzielt, wie es die Marke unter dem Adidas-Dach gewöhnt war.