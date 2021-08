Sportartikelkonzern Für 2,1 Milliarden Euro: Adidas verkauft Reebok an Amerikaner

Der US-Sportartikelkonzern Reebok kommt wieder in amerikanische Hände. Reebok-Eigentümer Adidas verkauft die Marke für bis zu 2,1 Milliarden Euro an das US-Unternehmen Authentic Brands, wie der fränkische Sportbekleidungshersteller am Donnerstag mitteilte. Der Preis ist deutlich höher als der Wert, mit dem Reebok noch in der Bilanz von Adidas steht. Ein Teil davon hängt aber vom Erfolg von Reebok in der Zukunft ab und wird später gezahlt.