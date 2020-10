Airline Gericht billigt Finanzierungspaket für insolvente Avianca

Ein US-Gericht hat ein Finanzierungspaket in Höhe von umgerechnet rund 1,7 Milliarden Euro für die insolvente kolumbianische Fluggesellschaft Avianca genehmigt. Die Entscheidung des auf Insolvenzen spezialisierten Gerichts in New York sei „ein bedeutender Meilenstein und ein wichtiger Schritt nach vorn für Avianca“, teilte Finanzchef Adrian Neuhauser am Montag mit. Die Fluggesellschaft hatte wegen des massiven Umsatzrückgangs infolge der Coronakrise im Mai Insolvenz angemeldet.