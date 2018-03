Aldi: Discounter Aldi plant angeblich Eröffnung von 50 Filialen in China

Aldi will in China 50 Filialen eröffnen und plant damit das größte Expansionsvorhaben seiner Unternehmensgeschichte. Das berichtet die Lebensmittel Zeitung“. Gut ein Jahr nach dem Start eines E-Commerce-Angebots in China plant der Mülheimer Discounter demnach nun auch den Aufbau eines stationären Ladennetzes im Land. Expansionsteams würden derzeit bereits zusammengestellt.