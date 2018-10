Alibaba Was Amazons Erzrivale in Deutschland vorhat

Wehner ist so etwas wie die Allzweckwaffe der Chinesen in Europa. Er dirigiert Alibabas Aktivitäten in Österreich, der Schweiz, der Türkei und Osteuropa - und in Deutschland. Was hat er vor?



Klar ist, Alibaba ist in China ähnlich dominant wie Amazon in den USA. Mehr als eine halbe Milliarde Konsumenten nutzen mittlerweile die Dienste und Marktplätze des Konzerns – und ihre Zahl dürfte weiter kräftig steigen. Mit den beiden wichtigsten Plattformen Taobao und Tmall hält Alibaba je nach Schätzung bereits 60 bis 70 Prozent am gesamten Onlinehandel in China.