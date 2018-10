Amazon Fresh Der Fressfeind ist zahmer als gedacht

Laut „Lebensmittelzeitung“ mehren sich denn auch die Hinweise, dass der Online-Riese das Handelsgeschäft seiner beiden Vertriebsformate Fresh und Prime Now zumindest in Deutschland in einer Einheit gebündelt hat. Geführt wird der Bereich von dem langjährigen Amazon-Manager Wolfgang Eckert, der nun als „Director Amazon Fresh & Prime Now Germany“ firmiert. Wie er dem E-Food-Geschäft zum Durchbruch verhelfen will, bleibt abzuwarten.