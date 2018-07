Der Kaufhof-Eigner Hudson's Bay Company (HBC) und der österreichische Karstadt-Eigentümer René Benko verhandeln derzeit über eine Fusion ihrer Warenhausketten und haben sich Anfang Juli auf Eckpunkte für ein Gemeinschaftsunternehmen verständigt. Schon im Vorfeld kursierte in Gewerkschaftskreisen eine vertrauliche Präsentation zur Schaffung einer „Deutschen Warenhaus Holding“, die der WirtschaftsWoche vorliegt.



In der Präsentation wurde errechnet, dass die Unternehmen im Falle einer Fusion mehr als 200 Millionen Euro jährlich sparen würden. Waren könnten günstiger eingekauft werden, was allein die Marge um rund ein Prozent verbessere. Die Personalkosten könnten um weitere 46 Millionen Euro sinken. Einsparungen in Logistik, IT sowie bei Verwaltungs- und Gebäudekosten würden nochmal 64,5 Millionen Euro bringen.