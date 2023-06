Aus für 150 Filialen Schuhkette Reno wird weitgehend abgewickelt

Das Unternehmen hatte Ende März Insolvenz angemeldet. Zu diesem Zeitpunkt gehörten noch 180 Filialen zu Reno. Wie Insolvenzverwalter von Valtier gegenüber den Mitarbeitern erklärte, steckte das Unternehmen in massiven Schwierigkeiten und war „so dermaßen runtergewirtschaftet“, dass für Investoren eine weitere Übernahme größerer Filialpakete nicht infrage kam. So sei die Hälfte der Filialen bereits zum Insolvenzantrag ohne Strom gewesen, weil Rechnungen nicht bezahlt worden waren. Der Warenbestand habe bei 20 Prozent gelegen und Neuware sei über Monaten nicht an die Filialen geliefert worden.