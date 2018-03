Automatisierung: Von Levi's bis Adidas – Roboter erobern die Textilindustrie

Wenn man nicht mehr so viele Menschen braucht, kann man die Produktion auch wieder in die USA zurückverlagern – oder in andere Industrieländer. Levi's wird seine Jeans in Zukunft auch in Amerika per Laser altern lassen. Der chinesische Kleidungshersteller Tinyan Garments will demnächst in Little Rock in Arkansas T-Shirts für Adidas produzieren.