Beck's,, Corona und Budweiser: Bierbrauer AB Inbev profitiert von Fußball-WM

LeuvenDer weltgrößte Bierbrauer AB Inbev hat im zweiten Quartal von der Fußball-Weltmeisterschaft und guten Geschäften in Lateinamerika profitiert. Probleme gab es dagegen in Europa und den USA. Der Umsatz zog bereinigt um Währungseffekte sowie den Folgen von Ver- und Zukäufen um knapp fünf Prozent auf 14 Milliarden US-Dollar (12 Milliarden Euro) an, teilte der Anbieter von Marken wie Beck's, Budweiser, Corona und Stella Artois am Donnerstag im belgischen Leuven mit.