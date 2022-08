Bierabsatz unter Vor-Corona-Niveau „Die deutsche Brauwirtschaft arbeitet weiter im Krisenmodus“

Hinzu kommen neue Probleme. „Nach der Absatzkrise kämpfen unsere Brauereien jetzt gegen eine Energiekrise, deren Dimensionen sich nur erahnen lassen“, sagte Eichele. Derzeit sei es unmöglich, Gas als wichtigsten Energieträger zu ersetzen, hieß es mit Blick auf die ungewisse Versorgung durch Russland. „Die Ernährungswirtschaft ist nach der chemischen Industrie die Branche mit dem zweithöchsten Gasverbrauch“, sagte Eichele. Die gesamte Branche beschäftige die Furcht vor einem Blackout. „Ohne Gas bleiben die Regale leer“, sagte Eichele. Die massiv steigenden Kosten als Folge des Krieges gegen die Ukraine dürften in der Brauwirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. „Immer mehr mittelständische Betriebe gehen in die Knie, Lieferketten stehen vor dem Kollaps“, so der Hauptgeschäftsführer.