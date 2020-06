Billigflieger Easyjet verschiebt Abnahme von Airbus-Jets um bis zu fünf Jahre

Der britische Billigflieger Easyjet schiebt die Abnahme weiterer Airbus-Jets wegen der Coronakrise auf die lange Bank. Statt 24 Maschinen, wie im April angekündigt, kann die Airline nun 32 Flugzeuge erst später abnehmen als ursprünglich vorgesehen, wie sie nach einer Vereinbarung mit dem Flugzeugbauer am Dienstag in Luton bei London mitteilte. Easyjet reagiert mit der Verschiebung auf den Einbruch des Flugverkehrs durch die Coronavirus-Pandemie und die Erwartung, dass die Fluggastzahlen erst in einigen Jahren wieder das Niveau aus der Zeit vor der Krise erreichen.