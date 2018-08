Billigflieger: Ryanair will Schlichter im Tarifstreit mit irischen Piloten

Ryanair kündigte für nächste Woche Freitag erneut an, 20 von insgesamt 300 Flügen von und nach Irland zu streichen. Es gebe Fortschritt in den Gesprächen in den anderen europäischen Ländern, ergänzte Jacobs. In den wichtigsten Märkten sei im Herbst mit Abschlüssen zu rechnen. „Das gehört nun mal zum Leben in der Luftfahrt, wenn man Gewerkschaften anerkennt“, sagte er mit Hinweis auf langwierige Tarifauseinandersetzungen bei der Lufthansa.