Björn Gulden Hype um Adidas-Chefwechsel: Investoren haben nichts gelernt

So war das – im Januar 2016. In jenem Jahr wechselte Kasper Rorsted von Henkel zu Adidas. Er wurde gehandelt wie ein Superstar. Damals war die Lage völlig anders als heute, und doch ist sie vergleichbar: Nach mehreren Gewinnwarnungen hat Rorsted im Spätsommer seinen vorzeitigen Abgang als Adidas-Chef angekündigt. Als vergangene Woche dann der Name seines Nachfolgers kursierte, Noch-Puma-Chef Björn Gulden, reagierte die Börse erneut: plus 30 Prozent.