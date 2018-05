Blitzanalyse: Zalando wächst, aber die Gewinnmarge leidet

Zalando will das Wachstum mit neuen Marken wie Massimo Dutti und Tory Burch sowie dem Einstieg ins Geschäft mit Kosmetikprodukten erreichen. So verkauft das Unternehmen seit März auch Pflegeprodukte der zwei L’Oréal-Marken „Maybelline“ und „L’Oréal Paris“. Da will Zalando von einem Markt in Europa mit einem Umsatz von 85 Milliarden Euro profitieren. Im Modemarkt peilt Zalando langfristig einen Marktanteil in Europa von 5 Prozent an. Im vergangenen Jahr waren es erst 1,3 Prozent.