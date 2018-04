BrandIndex: Alles neu macht das Mymuesli?

Wann die meisten Deutschen am morgigen Feiertag tatsächlich aufstehen und was sie alles in der Mainacht angestellt haben werden, darüber wollen wir hier gerne den Mantel des Schweigens hüllen. Üblicherweise stehen zumindest die meisten Deutschen morgens zwischen sechs und sieben Uhr auf, laut einer aktuellen Umfrage von YouGov tun dies jedenfalls 25 Prozent der Bevölkerung (ab 18 Jahren). Und während 43 Prozent der Befragten angeben, sich nach dem Aufstehen „müde“ zu fühlen, geben 14 Prozent an, dann auch hungrig zu sein. Schauen wir uns die verschiedenen Frühstückstypen an, die es gibt, finden wir zumindest sieben unterschiedliche davon. Am häufigsten finden wir mit 20 Prozent aller Befragten den Typ „Kaffeetrinker“, dessen Verhalten am Morgen vorrangig davon gesteuert ist, dass er Koffein braucht. Immerhin 15 Prozent teilen uns mit, als „Nicht-Frühstücker“ das Haus normalerweise mit nüchternem Magen zu verlassen, weil sie morgens nichts essen können. Und 5 Prozent sind chronisch immer zu spät dran und schnappen sich daher noch schnell etwas daheim oder eben unterwegs. 55 Prozent der Befragten definieren ihr Frühstücksverhalten über das, was sie am Morgen verzehren, sei es nun deftig, herzhaft, süß, leicht und gesund oder reichhaltig an Auswahl.