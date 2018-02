Euronics frischt sein Image auf

Dafür gibt es in der Tat gute Vorzeichen: Denn an Werbung von Euronics können sich Verbraucher in Deutschland dieser Tage verstärkt erinnern. In der Weihnachtszeit gaben in der Spitze 11 Prozent aller von uns befragten Deutschen ab 18 Jahren an, Werbung des Technikhändlers wahrgenommen zu haben. Und obgleich Expert und Conrad hier im hart umkämpften Weihnachtsgeschäft auf recht ähnliche Werte gekommen sind, konstatieren wir zumindest, dass die neuen Euronics-Spots mit ihrer veränderten Inszenierung deutlich mehr Menschen erreicht haben als sonst.