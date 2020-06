BrandIndex Tom Tailor: Erst Image-, jetzt Coronakrise

Die Übernahme von Bonita war rückblickend in Bezug auf die Abdeckung aller Zielgruppen eine richtige Entscheidung zur Diversifizierung des Kundenpotenzials. Bonita spricht ältere Frauen an. 62 Prozent der Kundschaft sind laut YouGov Profiles 55 oder älter. Im BrandIndex messen wir jedoch eine im Vergleich zu Tom Tailor und weiteren deutschen traditionellen Modehändlern noch einmal deutlich geringere Zufriedenheit mit der Marke. Dies manifestiert sich auch in einer sehr niedrigen Weiterempfehlungsbereitschaft. Dass Bonita anders als das Mutterhaus nicht mit Staatsgeldern gestützt wird, verschärft die Engpässe der letzten Wochen ohne Umsatz zusätzlich. Es könnte Tom Tailor in der Folge in ein Insolvenzverfahren ziehen und die Modemarke belasten.