Rund jeder zweite Deutsche hat ein Haustier. Und „YouGov Profiles“-Daten zeigen: Katzen sind in mehr Haushalten vertreten als Hunde. Ein Drittel der Deutschen verbringt zudem gerne Zeit mit einem Haustier. Tiere sind für viele Verbraucher also ein wichtiger Teil des Lebens – und das macht das Thema auch wirtschaftlich interessant. Denn obwohl man Tierfutter und -bedarf auch im Supermarkt, in der Drogerie oder im Baumarkt bekommt – wo man ohnehin hingeht, um den menschlichen Bedarf zu decken – scheuen Haustierbesitzer nicht den Weg in ein Fachgeschäft: 29 Prozent aller Deutschen geben an, Tierfutter im Fachhandel zu kaufen.