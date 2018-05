Brauerei-Konzern: Schwaches Russland-Geschäft drückt Carlsberg-Umsatz

Russland steht für rund ein Fünftel des Geschäfts von Carlsberg. Dort verliere der Konzern weiter Marktanteile. Das osteuropäische Land will den starken Alkoholkonsum einschränken, unter anderem mit dem Verbot großer Plastikflaschen. Die Volumina seien in allen Ländern gestiegen, nur in Russland nicht, so Carlsberg.