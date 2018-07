Brauereien: Bierabsatz vor Start der Fußball-WM gestiegen

BerlinDirekt vor der Fußball-WM hat sich der Bierabsatz in Deutschland spürbar erhöht. Im Mai gab es ein Plus von 2,5 Prozent auf 9,6 Millionen Hektoliter und damit das größte Wachstum für einen Mai seit 2012, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. „Es ist anzunehmen, dass sich der Einzelhandel und die Gastronomie auf einen höheren Umsatz, der anlässlich der Fußball-WM zu erwarten ist, eingestellt haben.“