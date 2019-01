 Briefpreise: Bundesnetzagentur könnte Porto-Erhöhung ausbremsen – Post-Aktie bricht ein

DüsseldorfDie Deutsche Post sieht den von der Bundesnetzagentur abgesteckten Rahmen für eine Erhöhung ihrer Briefpreise als zu gering an. Sollte der Regulierer bei seiner Haltung bleiben, müsse der Konzern in seiner kriselnden Brief- und Paketsparte stärker einsparen als bisher geplant, um seine Ziele für die Sparte zu erreichen.