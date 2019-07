Brillenkonzern: EssilorLuxottica kauft Apollo-Optik

Paris Die deutsche Optiker-Kette Apollo-Optik gehört künftig dem für „Ray Ban"-Brillen bekannten Konzern EssilorLuxottica. Das französisch-italienische Unternehmen will für bis zu 7,2 Milliarden Euro den niederländischen Brillen-Filialisten GrandVision schlucken, zu dem auch die gut 800 Apollo-Filialen in Deutschland gehören, wie EssilorLuxottica am Mittwoch mitteilte.