Ceconomy-Tochter: Media-Saturn will Filialen in Russland loswerden

Nun könnten die Media-Saturn-Märkte bei der Konkurrenz landen - möglicherweise im Gegenzug zu einer Minderheitsbeteiligung an der neuen Gruppe, sagten die Insider. Ceconomy-Chef Pieter Haas hatte bereits im Dezember Konsequenzen für den Fall angekündigt, dass sich die Marktposition in Russland nicht bessern sollte. Ceconomy verfügt bereits in Frankreich über eine Minderheitsbeteiligung. Dort hatte die Holding einen Anteil von 24 Prozent an dem Elektronikhändler Fnac Darty übernommen.