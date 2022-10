Comeback von Schlecker „Der größte Angriff in der Geschichte des europäischen Handels“ wird vertagt

Seine Firma Kitzventure habe sich die Markenrechte des insolventen Drogeriekonzerns gesichert, hieß es damals. In den nächsten Monaten würde es mit einem Onlineshop losgehen, versprach Landrock. Zahlreiche Filialen würden folgen, in denen nicht mehr nur Shampoo und Seife angeboten werden, sondern auch Lebensmittel, Büro- und Baumarktartikel. Die Konkurrenz sollte sich schon mal „warm anziehen“, empfahl Landrock, und wähnte sein Schlecker-Start-up bereits vor dem Start auf dem Weg zum „Einhorn“, also zu einem jungen Unternehmen, das mehr als eine Milliarde Euro wert ist. Im Grunde gehe es aber um weitaus mehr, so Landrock damals. Nämlich um „eine Multi-Milliarden-Unternehmensbewertung“ und „mehrere Tausend Arbeitsplätze“.