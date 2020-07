Corona-Einbruch American Airlines macht Milliardenverlust

Die Flugstreichungen wegen der Corona-Pandemie haben die US-Fluggesellschaft American Airlines tief in die roten Zahlen gerissen. Unter dem Strich stand im zweiten Quartal ein Verlust von fast 2,1 Milliarden US-Dollar (1,8 Mrd Euro) nach einem Gewinn von 662 Millionen ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag im texanischen Fort Worth mitteilte. „Es war eines der schwierigsten Quartale in der Geschichte von American“, sagte Airline-Chef Doug Parker.