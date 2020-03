Coronavirus Werden jetzt chinesische Produkte knapp?

Schwieriger ist die Lage in der Bekleidungsindustrie. Denn China spielt für Europa eine wichtige Rolle als Bekleidungslieferant. Im ersten Halbjahr 2019 kamen Kleidungsstücke mit einem Einfuhrwert von gut drei Milliarden Euro direkt aus dem Land nach Deutschland. Darüber hinaus liefert China auch Vormaterialien wie Stoffe oder Knöpfe an andere Hersteller, etwa in Bangladesch oder Vietnam. Dadurch könnte es im Frühjahr erste Lücken bei Bekleidungsketten geben. So warnte der Billiganbieter Primark bereits vor drohenden Versorgungsproblemen.



Lücken in den Regalen drohen auch in China selbst. Grund dafür seien vor allem gestörte Logistikprozesse, erklärt Holger Hübner, Geschäftsführer der Export-Förderorganisation Gefa (German Export Association for Food and Agriproducts). So habe sich das Entladen von Produkten in Häfen stark verlangsamt und es gebe nur wenige freie Slots für Kühlcontainer. In den Häfen übernehmen Importunternehmen normalerweise die Container, sobald sie eintreffen. Mehrere chinesische Häfen haben jedoch keine Kapazitäten für mehr Kühlcontainer, da nur wenige Empfänger sie abholen. Auch die Transporte ins Inland sind unterbrochen und große Kühlhäuser für die Verteilung wurden teils geschlossen. Die Folge: „Laufende Lieferverträge können nur langsam erfüllt werden, so dass die Warenbestände in Deutschland wachsen“, sagt Hübner. Auch der Export in andere asiatische Länder sei indirekt durch die eingeschränkte Containerverfügbarkeit betroffen.