Daniel Kretinsky: Metro-Großaktionär steigt bei Supermarktkette Casino ein

Der Metro-Großaktionär Daniel Kretinsky steigt bei einem weiteren europäischen Handelskonzern ein. Der Investor erwarb dazu einen Anteil an der französischen Supermarktkette Casino. Er habe sich zusammen mit seinem Investment-Partner Patrik Tkac über die gemeinsame Gesellschaft Vesa Equity Investment 4,63 Prozent an Casino gesichert, teilte Kretinsky am Donnerstag mit.