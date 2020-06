Das Geschäft mit dem Pfand „Ich glaube, dass viele Soforthilfen zweckentfremdet werden“

Wer schnell Geld braucht, kann sein Auto gegen einen Kredit verpfänden. York Waterkott ist Prokurist beim Düsseldorfer KfZ-Pfandhaus Car&Art und hilft klammen Leuten seit mehr als zehn Jahren durch finanzielle Engpässe, in dem er ihr Auto beleiht. Seine Leidenschaft für Autos spiegelt sich in seinem Büro wider. Auf den Fenstersimsen sind unzählige Modellautos aufgereiht, von seinem Arbeitsplatz blickt er über einen Billardtisch auf Meilensteine der Automobilgeschichte: In dem verglasten Vorbau stehen unter anderem der britische Sportwagen-Klassiker Austin Healey, ein Rolls Royce und ein alter Jaguar-Rennwagen. Das Geschäft scheint durchaus lukrativ zu sein. Eigentlich sollte in Waterkotts Pfandhaus wegen der Krise die Hölle los sein. Doch aktuell verpfändet kaum jemand seinen Wagen. Im Interview erzählt er, wer seine Schnellkredite in Anspruch nimmt und warum ausgerechnet jetzt mehr Autos abgeholt werden.