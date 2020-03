Die bitteren Folgen des Coronaschocks In diesen vier Branchen wird es eng

Selbst großen Gastronomieketten wie Vapiano macht die Lage zu schaffen: In Deutschland mussten 55 Restaurants auf unbestimmte Zeit schließen, weltweit sogar mehr als 230. Da Umsätze ausbleiben und Miete und Gehälter trotzdem gezahlt werden müssen, musste Vapiano am Freitag verkünden: Die Kasse ist leer, wir sind zahlungsunfähig. In normalen Zeiten müsste das börsennotierte Unternehmen nun innerhalb von drei Wochen formal Insolvenz anmelden. In der Corona-Realität hofft Vapiano hingegen darauf, noch den Kopf aus der Schlinge ziehen zu können. Der Wettbewerber L’Osteria, ein Marktschwergewicht mit 124 Restaurants in acht Ländern und allein in Deutschland über 5000 Mitarbeitern, gibt sich dagegen kämpferisch. „Wir halten das durch, aber der Markt wird nach Corona sicherlich anders aussehen als zuvor“, sagt Unternehmenschef Mirko Silz.