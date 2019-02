 Discounter: Aldi ändert Preisstrategie und setzt auf Sonderangebote

Essen, MülheimAldi ändert seine Preisstrategie und setzt stärker auf Sonderangebote. Der Discounter kündigte am Freitag an, er werde von diesem Montag an – wie es die Konkurrenz schon lange tut – regelmäßig auch Markenartikel aus seinem Dauersortiment zum Sonderpreis anbieten. Zuvor hatte die „Lebensmittel Zeitung“ darüber berichtet.