Discounter wollen kooperieren: So funktioniert die Aldi-Welt

Anfang der 1960er-Jahre trennten die Brüder Karl und Theo Albrecht ihre Geschäfte in Aldi Nord und Aldi Süd. Seitdem sind die jeweiligen Unternehmen in dezentralen Regionalgesellschaften organisiert. Ein Verwaltungsrat, der seinen Sitz in Essen hat, hat die operative Konzernführung von Aldi Nord inne, ein Koordinierungsrat steuert Aldi Süd aus Mühlheim an der Ruhr.