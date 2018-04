Edeka gegen Nestlé: So laufen Einkaufsverhandlungen im Handel

Und Markenhersteller sitzen grundsätzlich am stärkeren Hebel?

Es kommt auf die Stärke der Marke an und weniger auf die Größe des Unternehmens. Für die Handelskonzerne sind bestimmte Artikel überlebenswichtig, um Kunden in die Filialen zu locken. Solche ´Eck-Artikel` sind für den Handel unverzichtbar. Wenn ein Supermarkt während der Weltmeisterschaft in Russland keine Chio Chips und Funny Frisch anbieten kann, dann werden viele Verbraucher ihren kompletten Einkauf eben dort erledigen, wo sie die Chips für den Fußballabend bekommen. Der Hersteller Intersnack hatte für dieses Jahr sicher eine gute Verhandlungsposition. Jeder Markenhersteller versucht, solche Eck-Artikel aufzubauen. Für den Lebensmittelkonzern Nestlé sind das etwa Wagner-Pizza, Maggi, Thomy und Smarties. Die dürfen in keinem Sortiment eines Supermarktes fehlen.