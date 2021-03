E-Commerce: Online-Modehändler Zalando steigert Umsatz in der Coronakrise deutlich

Für 2021 peilt Zalando ein Umsatzwachstum von 24 bis 29 Prozent auf 9,9 bis 10,3 Milliarden Euro an. Analysten hätten zuletzt im Schnitt mit einem Zuwachs von 21 Prozent gerechnet, hieß es in der Mitteilung. Das Ebit werde - unter anderem wegen hoher Investitionen in Logistik und Technik - mit 350 bis 425 Millionen Euro aber allenfalls an das Vorjahresniveau anknüpfen. Die durchschnittlichen Expertenprognosen hätten zuletzt bei 361 Millionen Euro gelegen.