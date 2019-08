E-Tretroller: Wohin die E-Scooter nachts verschwinden

Zuhause, das ist für die mintgrünen Tretroller aktuell eine Lagerhalle im Kölner Stadteil Dellbrück. Etwas verloren stehen die kleinen Gefährte in dem meterhohen Raum – fein säuberlich aufgereiht und an überdimensionale Steckdosenleisten angeschlossen. 50 Stück in einer Reihe, dazwischen Akkus und Kabelsalat. An einer Wand stapeln sich nach den ersten Wochen auch bereits ein paar Dutzend defekte Exemplare. Nach Angaben von Tier sollen sie – soweit möglich – vor Ort repariert werden.