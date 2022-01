Edeka gegen Eckes Der kuriose Designstreit um die Granini-Flasche

„Aktuelle Angebote und leckere Rezeptideen“, verspricht die Supermarktkette Edeka in ihrem Kunden-Newsletter – eigentlich. In der aktuellen Ausgabe mischt sich zwischen bunte Produktbilder und Schnäppchenversprechen auch eine Umfrage. „Ihre Meinung liegt uns am Herzen“, heißt es da – so weit, so üblicher Werbesprech. Was danach kommt, mutet schon kurioser an: Zwei Plastikflaschen sind zu sehen, die eine etwas länglicher als die andere. Dazu die Bitte, sich die Abbildung in Ruhe anzuschauen. Dann sollen die Flaschendesigns wiedererkannt, zugeordnet und bewertet werden – im Hinblick auf eine etwaige Verwechslungsgefahr.