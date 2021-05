Einzelhändler Walmart profitiert von Shopping-Boom in den USA

Der größte US-Einzelhändler Walmart hat seine Jahresziele nach einem guten Jahresstart angehoben. In den drei Monaten bis Ende April legte der Betriebsgewinn im Jahresvergleich um gut 32 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar (5,7 Milliarden Euro) zu, wie Walmart am Dienstag in Bentonville mitteilte.