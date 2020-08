Einzelhandel Walmart profitiert von hoher Nachfrage in Coronakrise

Der größte US-Einzelhandelskonzern Walmart hat in den vergangenen Monaten von der Corona-Krise profitiert. Vor allem der Online-Handel und das Lebensmittelgeschäft liefen gut. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 5,6 Prozent auf 137,7 Milliarden US-Dollar (116,1 Milliarden Euro), wie der Konzern am Dienstag in Washington mitteilte. Auf vergleichbarer Fläche lag das Wachstum in den USA sogar bei 9,3 Prozent.