Elektronikhandelsholding: Ceconomy macht Aktionären Hoffnung auf künftige Dividende

„Wir streben grundsätzlich an, in Zukunft wieder eine Dividende zu zahlen.“ Ceconomy habe zwei Jahre in Folge auf eine Ausschüttung verzichtet: „Ich möchte ihnen versichern, dass dies kein Dauerzustand sein soll.“ Die Dividendenpolitik des Mutterkonzerns von Media Markt und Saturn sieht aktuell im Grundsatz eine Ausschüttungsquote von rund 45 bis 55 Prozent des Ergebnisses je Aktie vor.